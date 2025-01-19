Захарова усомнилась в реакции международных органов на преступления ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась, что международные органы соответствующим образом отреагируют на преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ее слова передает РИА Новости.

«Очевидно, что и в этот раз мы не услышим какой-либо внятной реакции со стороны международных структур, таких как ОБСЕ, ООН и ее профильные подразделения», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что секретариаты этих организаций подконтрольны Западу, в связи с чем они будут «отмалчиваться или отделываться ничего не значащими общими фразами о том, что они "против насилия"».

Ранее Захарова заявила, что зверства над мирными жителями в селе Русское Поречное Курской области являются констатацией террористического нутра Киева.