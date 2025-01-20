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16:30, 20 января 2025Силовые структуры

Арест покушавшихся на депутата Госдумы в Самаре мигрантов продлен

В Самаре суд продлил арест трем фигурантам дела о покушении на депутата Матвеева
Варвара Митина (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Самаре суд продлил арест трем фигурантам дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчины будут под стражей до 17 марта.

Вечером 18 июля 2024 года в Самаре двое мужчин, уроженцы иностранных государств, и 16-летний подросток напали на Матвеева и его водителя и разбили депутату голову. Как рассказал парламентарий, он увидел, как трое молодых людей нападали на прохожих, и попытался остановить дебоширов, но сам получил удар.

Мигрантам было предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. С июля 2024 года они находятся под стражей.

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