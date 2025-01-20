Будущий министр транспорта США пообещал пересмотреть наложенные на SpaceX штрафы

SpaceNews: Наложенные на компанию SpaceX штрафы пообещали пересмотреть

Кандидат на пост министра транспорта США Шон Даффи пообещал пересмотреть штрафы, наложенные Федеральным управлением гражданской авиации на компанию SpaceX за нарушение лицензии на ракетные пуски. Об этом сообщает издание SpaceNews.

К будущему министру в ходе слушаний обратился сенатор от Техаса Тед Круз, который поинтересовался ситуацией со штрафами. «Я обязуюсь провести проверку и работать с вами, чтобы отслеживать запуски космических аппаратов и то, что происходит в управлении», — ответил республиканцу кандидат.

В сентябре регулятор оштрафовал компанию на 633 тысячи долларов за нарушение лицензий в ходе двух пусков, состоявшихся в 2023-м. В ответ на это SpaceX обвинила управление в забюрократизированности.

В ходе этих запусков, которые стали успешными, выводились космические аппараты Satria-1 и Jupiter-3. В первом случае компания для проведения пуска попросила одобрения регулятора на использование нового центра управления. Во втором компания попросила регулятор разрешить использование нового резервуарного хранилища ракетного топлива. В обоих случаях SpaceX проигнорировала решения регулятора.

По мнению управления, американская компания нарушила правила безопасности.