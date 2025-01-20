Бывший муж Нюши заявил о верности певице

Бывший муж Нюши Игорь Сивов впервые высказался о разводе с певицей

Бывший муж Анны Шурочкиной, выступающей под псевдонимом Нюша, бизнесмен Игорь Сивов впервые высказался о разводе с певицей. Соответствующий ролик публикует «Звездач» в Telegram.

По словам Сивова, пара расставалась «со слезами на глазах» и «без обвинений». «Аня, наверное, научила меня вот именно верности, я был верен ей все эти годы», — сказал он.

В июле 2024 года Нюша назвала причины развода с мужем после семи лет брака. Тогда журналистка Лаура Джугелия предположила, что измены в паре возникли из-за отсутствия связи и чувств. «У нас была всего лишь одна ситуация [про измены]. Это был серьезный звоночек. Я сделала большой вывод», — отметила Шурочкина.