Десять украинских военных предстанут перед судом по делу о вторжении в Курскую область

Десять украинских военных пойдут под суд за вторжение в Курскую область

В военной прокуратуре Московского военного округа утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении десяти военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Генеральная прокуратура Российской Федерации.

По данным ведомства, в ближайшее время Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский, Николай Тяжкороба, Николай Милиневич, Сергей Перевозников, Андрей Анисимов, Дмитрий Лабунский, Александр Мельник и Алексей Покатилов предстанут перед судом по делу вторжении в Курскую область.

По версии следствия, в начале августа 2024 года вооруженные боевым автоматическим стрелковым оружием с использованием взрывных устройств украинские военные незаконно вторглись на территорию Глушковского, Кореневского и Суджанского районов Курской области в целях осуществления террористической деятельности.

Обвиняемые минировали дорожные направления и участки местности, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирным гражданам, запрещали им передвигаться, препятствовали их эвакуации.Латвийского наемника заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ.

14 января сообщалось, что латвийского наемника заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ.