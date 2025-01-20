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16:48, 20 января 2025Экономика

Движение по Крымскому мосту временно приостановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановили
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В понедельник днем, 20 января, движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Оперштаб объявил о приостановке движения по переправе в 15:51 по местному времени (совпадает с московским) без указания причин. Находящихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников транспортной безопасности.

В предыдущий раз движение машин через пункт пропуска Джанкой и по Крымскому мосту приостанавливали неделю назад, 13 января. Его запустили вновь в тот же день, менее чем через полтора часа. На 22:00 того же дня в очереди со стороны Тамани стояли 143 транспортных средства, а со стороны Керчи — 65 автомобилей.

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