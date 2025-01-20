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00:07, 21 января 2025Мир

Джо Байден покинул Вашингтон

Байден покинул Вашингтон после инаугурации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jack Gruber / Pool / Reuters

Бывший американский лидер Джо Байден и его супруга Джилл покинул Вашингтон после того, как республиканец Дональд Трамп был приведен к присяге в качестве 47-го президента США. Об этом сообщает ABC 7.

Отмечается, что Байдены спустились по ступеням Капитолия США в компании нового главы Белого дома и первой леди США Мелании Трамп. После прощания Джо и Джилл Байден сели в военный вертолет, который направился на военную базу Эндрюс под американской столицей. После этого чета отправилась в Калифорнию.

Ранее сообщалось, что экс-президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, а также Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не стали вставать и аплодировать во время речи Дональда Трампа в ходе инаугурации.

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