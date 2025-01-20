Байден и Клинтоны отказались вставать и аплодировать во время речи Трампа

Байден, Харрис и Клинтоны не стали вставать и аплодировать во время речи Трампа

Чета Клинтонов в лице экс-президента Билла Клинтона и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, а также ушедший с поста главы государства Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не стали вставать и аплодировать во время речи президента США Дональда Трампа в ходе инаугурации. Об этом сообщает Hello Magazine.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как во время речи Трампа многие из присутствующих встают и аплодируют ему. При этом Клинтон с супругой, Байден и Харрис остаются сидеть на своих местах.

До этого Клинтоны прокомментировали инаугурационную речь Трампа. «Я думаю, вы сами догадаетесь», — коротко ответил Билл Клинтон.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства, став 47-м по счету президентом Соединенных Штатов. Помимо Трампа в должность вступил и его заместитель Джей Ди Вэнс. Присягу Трамп принес на Библии, на которой клялся бывший президент США Авраам Линкольн.