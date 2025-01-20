Финансист предсказал судьбу доллара при Трампе

Финансист Лосев: При Трампе доллар укрепится, но ненадолго

Политика избранного президента США Дональда Трампа обернется временным укреплением доллара и ослаблением валют торговых партнеров Соединенных Штатов. Об этом заявил финансист Александр Лосев. Его процитировал «360».

По его словам, торговые войны, которые разгорятся при Трампе, обеспечат США приток капиталов. Однако курсовые колебания будут носить временный характер, так как укрепление доллара сверх меры чревато проблемами для самого Вашингтона.

Кроме того, Лосев предположил, что торговые войны приведут к ослаблению юаня. В то же время Китаю будет невыгодно ограничивать торговлю с Россией, а также блокировать платежи из РФ. Как следствие, предложение юаня увеличится.

Ранее экономист Михаил Беляев спрогнозировал, что в 2025 году курс доллара к российской валюте продолжит расти. Не исключено, что к концу декабря он подорожает до 110-120 рублей.

В то же время аналитики считают, что хотя в наступившем году рубль может временно ослабнуть, предпосылок для резкой девальвации не просматривается.