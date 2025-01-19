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12:50, 19 января 2025Экономика

Возможность девальвации рубля в 2025 году оценили

«РБК Инвестиции»: Аналитики не нашли предпосылок для резкой девальвации рубля
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году возможно умеренное ослабление рубля, однако предпосылок для его резкой девальвации не наблюдается. Такое мнение в разговоре с «РБК Инвестиции» высказали опрошенные изданием аналитики.

Ключевое значение будут иметь операции Минфина и ЦБ на внутреннем валютном рынке, предположил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Влияние, с его слов, также окажет и спрос на валюту от импортеров. В начале года этот показатель, вероятно, снизится, что может привести к более крепкому рублю, но в последующем, если ЦБ продолжит скупать валюту на открытом рынке, национальная валюта будет ослабляться, полагает эксперт.

Если импорт сохранится на стабильном уровне, а экспорт из России ослабнет, это также может сыграть в сторону более слабого рубля, присоединилась к обсуждению ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Росту экспорта же, на ее взгляд, могут препятствовать санкции и снижение спроса на нефть на фоне увеличения поставок этого топлива в сторону стран, не входящих в ОПЕК.

От сильного ослабления рубль защитит сразу ряд факторов, полагает Потавин. Среди них он назвал положительный торговый баланс, высокие процентные ставки в рублях и прочие факторы. Пределом роста национальной валюты в 2025 году эксперт считает диапазон в 115-120 рублей за доллар.

Ранее аналитики оценили влияние скорой инаугурации Трампа на курс рубля. По мнению представителя Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российская валюта и местный фондовый рынок пошли в рост во второй половине января на фоне оптимистичных ожиданий, связанных с предстоящим 20 января вступлением Трампа в должность президента США.

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