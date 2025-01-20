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10:39, 20 января 2025Экономика

Раскрыт курс доллара в 2025 году

Экономист Беляев: К концу года доллар может стоить 120 рублей
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Курс доллара по отношению к рублю в 2025 году, вероятно, продолжит постепенный рост и может дойти до 110-120 рублей к концу декабря, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.

«Несмотря на то, что Центробанк пытается придать объективность этому процессу, курс доллара все равно рассчитывается вручную, во многом исходя из собственных предпочтений и взглядов регулятора, — сказал экономист. — Раньше, когда курс был биржевым, его можно поправить только чуть-чуть, но теперь, когда он рассчитывается на основании внебиржевых сделок и дополнительных сведений, курс — это ручное изделие».

По этой причине, как считает Беляев, давать прогнозы курсу сегодня крайне сложно — во многом его динамика основана не на объективных факторах, а на действиях ЦБ. Тем не менее общий тренд к постепенному, ползучему снижению курса рубля к доллару, по мнению экономиста, сохранится даже в таком формате.

«Базовый фактор курса национальной валюты — это состояние экономики. Не налоговые периоды, не цена нефти, не еще какая-то ерунда, которую любят приплести конъюнктурные эксперты», — объяснил Беляев.

В таких условиях, считает экономист, следует ожидать сохранения тренда на ползучее снижение курса рубля к доллару. Так, к концу года, по его оценке, курс может составить порядка 110-120 рублей за доллар с периодическими скачками и откатами.

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