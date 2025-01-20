ФСБ и МВД раскрыли хищение выделенных на развитие портов четырех миллиардов рублей

МВД и ФСБ вскрыли хищение 4 млрд рублей по госконтракту развития портов в РФ

Сотрудники МВД и ФСБ России выявили хищение из бюджета четырех миллиардов рублей, выделенных по госконтрактам на развитие транспортной инфраструктуры страны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» сорвана реализация таких проектов, как «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск», «Развитие транспортного узла «Восточный-Находка» и «Создание сухогрузного района морского порта Тамань».

За превышение должностных полномочий привлечены к уголовной ответственности бывшие сотрудники Федерального казенного учреждения, находящегося в ведении Минтранса России, выступавшего заказчиком по госконтрактам.

В частности, арестован экс-замглавы учреждения, который с 2014 по 2016 год принял некачественно выполненные строительно-монтажные работы в морском порту Приморского края. Государству причинен ущерб в размере 260 миллионов рублей.

Направлено в суд уголовное дело бывшего гендиректора этого же Федерального казенного учреждения, обвиняемого в должностных преступлениях, причинивших ущерб на сумму 850 миллионов рублей.

15 января сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали бывшего и действующего заместителей директора Смоленской АЭС по капитальному строительству в рамках уголовного дела о превышении полномочий.