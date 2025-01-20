Гендиректора TikTok и главу Apple заметили в церкви с Трампом перед инаугурацией

Гендиректор TikTok Чу Шоу Цзы и глава Apple Тим Кук были замечены с Трампом

Гендиректор TikTok Чу Шоу Цзы, глава Apple Тим Кук и владелец компаний SpaceX, Tesla и X Илон Маск были замечены вместе с избранным президентом США Дональдом Трампом во время службы в епископальной церкви Святого Иоанна, предшествующей инаугурации на пост главы государства. Об этом сообщает телеканал CNN.

Процессия продлилась порядка 25 минут. Помимо присутствовавших глав крупных корпораций, также службу посетил медиамагнат Руперт Мердок. Уточняется, что на выходе из церкви Трамп кивнул им и подошел поздороваться с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Кроме того, 47-го президента сопровождали номинированные им кандидаты на ряд должностей в администрации. Например, службу посетили кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио и претендент на должность советника президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с уходящим с поста американским лидером Джо Байденом. 46-й президент Соединенных Штатов поприветствовал его словами «добро пожаловать домой». Дополнительно указывается, что чету Трампов у порога службы в епископальной церкви Святого Иоанна встретили сам Джо Байден и его супруга Джилл Байден.