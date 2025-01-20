Хирург раскрыл опасность популярной косметической процедуры

Хирург Дугар предупредил о деформации уха из-за введения филлеров

Пластический хирург Дипак Дугар раскрыл опасность популярной косметической процедуры. Интервью с ним публикует New York Post (NYP).

Речь идет о введении филлеров в уши, что позволяет изменить форму мочки, тем самым визуально заострив черты лица. Особенно популярным вмешательство стало в Китае и Южной Корее из-за местных стандартов красоты. Пациенты стремятся создать форму эльфийских ушей, стремясь к внешности звезд k-попа.

Врач предупредил, что процедура может быть рискованной для некоторых пациентов, поскольку она часто приводит к деформации уха по типу цветной капусты. «Введение филлера в верхнюю и боковую часть уха крайне рискованно. Я бы никогда не делал такую процедуру своим пациентам», — подытожил медик.

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