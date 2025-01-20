Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:39, 20 января 2025Ценности

Хирург раскрыл опасность популярной косметической процедуры

Хирург Дугар предупредил о деформации уха из-за введения филлеров
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Дипак Дугар раскрыл опасность популярной косметической процедуры. Интервью с ним публикует New York Post (NYP).

Речь идет о введении филлеров в уши, что позволяет изменить форму мочки, тем самым визуально заострив черты лица. Особенно популярным вмешательство стало в Китае и Южной Корее из-за местных стандартов красоты. Пациенты стремятся создать форму эльфийских ушей, стремясь к внешности звезд k-попа.

Материалы по теме:
Древний мир Кому нужны постаревшие женщины
Древний мирКому нужны постаревшие женщины
14 мая 2018
«Мужчин среди пациентов все больше и больше» Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
«Мужчин среди пациентов все больше и больше»Врач-косметолог Ольга Мороз знает, как истинному джентльмену сохранить лицо
25 сентября 2018

Врач предупредил, что процедура может быть рискованной для некоторых пациентов, поскольку она часто приводит к деформации уха по типу цветной капусты. «Введение филлера в верхнюю и боковую часть уха крайне рискованно. Я бы никогда не делал такую процедуру своим пациентам», — подытожил медик.

В мае 2024 года российский врач назвала опасность лазерной эпиляции для трех категорий клиентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше