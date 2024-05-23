Российский врач назвала опасность лазерной эпиляции для трех категорий клиентов
Российский дерматолог Кристина Шепелева раскрыла опасность лазерной эпиляции для трех категорий клиентов. Ее комментарий публикует WomanHit.
По словам эксперта, указанную процедуру не следует проводить после загара. В данном случае в коже отмечается высокий уровень мелатонина, из-за чего воздействие лазера может привести к серьезному ожогу и впоследствии — к появлению рубцов, отметила врач.
В то же время основным противопоказанием для подобного способа удаления волос специалистка назвала различные заболевания. «Не утаивайте от косметолога наличие определенных особенностей, говорите обо всех аллергических реакциях, инфекционных болезнях и так далее», — призвала медик. Кроме того, она посоветовала отложить процедуру беременным женщинам на послеродовой период.
Ранее в мае главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян также раскрыл россиянкам опасность создания «кукольного» носа.