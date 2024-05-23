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15:43, 23 мая 2024Ценности

Российский врач назвала опасность лазерной эпиляции для трех категорий клиентов

Дерматолог Шепелева: лазерная эпиляция после загара может привести к ожогу

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Российский дерматолог Кристина Шепелева раскрыла опасность лазерной эпиляции для трех категорий клиентов. Ее комментарий публикует WomanHit.

По словам эксперта, указанную процедуру не следует проводить после загара. В данном случае в коже отмечается высокий уровень мелатонина, из-за чего воздействие лазера может привести к серьезному ожогу и впоследствии — к появлению рубцов, отметила врач.

В то же время основным противопоказанием для подобного способа удаления волос специалистка назвала различные заболевания. «Не утаивайте от косметолога наличие определенных особенностей, говорите обо всех аллергических реакциях, инфекционных болезнях и так далее», — призвала медик. Кроме того, она посоветовала отложить процедуру беременным женщинам на послеродовой период.

Ранее в мае главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян также раскрыл россиянкам опасность создания «кукольного» носа.

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      Алина Гостева
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