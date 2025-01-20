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16:58, 20 января 2025Экономика

Китай снизил закупки одного вида алкоголя

Китайская таможня: Импорт пива из России упал на 14,4 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В минувшем году Китай закупил в России пива на 17,3 миллиона долларов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление (ГТУ) КНР.

По сравнению с 2023 годом снижение оценивается в 14,4 процента. При этом поставки китайского пива в Россию увеличились почти в два раза и оцениваются почти в 30 миллионов долларов. Год назад речь шла о 16,11 миллиона.

Помимо России, Китай импортировал много пива из таких стран, как Германия (116,4 миллиона долларов), Нидерланды (97,4 миллиона), Бельгия (54,5 миллиона), Испания (46,5 миллиона). Если же говорить об азиатских государствах, то самые крупные поставки пива в Китай пришлись на Японию. Они оцениваются почти в 25 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Германия сумела обеспечить треть поставок пива из Европы в Россию. Второе и третье места остались за Чехией и Латвией.

За 10 месяцев 2024 года Китая увеличил поставки пива в РФ в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн и занял третье место в соответствующем рейтинге.

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