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14:37, 20 января 2025Экономика

Назван один из основных европейских поставщиков пива в Россию

Евростат: На Германию пришлась треть поставок европейского пива в Россию
Кирилл Луцюк

Фото: Robert Mathews / Unsplash

В ноябре 2024 года Германия впервые с конца осени смогла обеспечить треть поставок пива из Европы в Россию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре и октябре речь шла о 29 процентах. В то же время в целом европейские поставки данного пенного напитка в РФ уменьшились на пять процентов. Речь идет о 19,9 миллиона евро. На долю Германии пришлось 34 процента всех отгрузок.

Второе и третье место за собой сохранили Чехия и Латвия. На них пришлось 16 и 15 процентов соответственно. По 11 процентов у Бельгии и Польши. У Литвы — десять процентов.

Ранее сообщалось, что одним из крупнейших поставщиков пива в Россию стал Китай. В то же время из тройки лидеров выпала Бельгия. КНР же за десять месяцев смогла нарастить поставки в 1,6 раза — до 29,8 тысячи тонн и занять третье место. На первой позиции разместилась Германия, а на третьей — Чехия.

Осенью минувшего года средняя цена пива в РФ увеличилась на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, и дошла до 110 рублей за литр.

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