В России подорожал популярный спиртной напиток

«Контур.Маркет»: пиво в России подорожало на 20 процентов

Осенью 2024 года средняя цена пива в России выросла на 20 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, и достигла 110 рублей за литр. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркета».

В то же время наблюдается снижение спроса на этот спиртной напиток. Он просел на 21 процент. Сильнее всего эта тенденция проявилась в Приморском крае, где пиво стали покупать на 36 процентов реже при 25-процентном росте среднего чека.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2024 года розничные продажи алкоголя в России без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом розничные продажи игристых вин выросли на 10,5 процента и составили 18,1 миллиона декалитров. Продажи водки увеличились на 0,7 процента, а коньяка — на три процента.

Также известно, что за десять месяцев 2024 года поставки пива из Китая в Россию в денежном выражении выросли почти в два раза, до 25,6 миллиона долларов. При этом экспорт российского пива в КНР упал почти на 20 процентов, до 13,6 миллиона долларов.