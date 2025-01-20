Летевший в Казань самолет сел в другом месте из-за угрозы атаки дронов

Летевший из Ташкента в Казань самолет сел в Самаре из-за угрозы атаки дронов

Летевший в Казань самолет Red Wings экстренно сел в другом месте из-за ограничений, которые ввели в аэропорту назначения при угрозе атаки украинских дронов. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Утром 20 января российский борт выполнял рейс из Ташкента, Узбекистан. После введения плана «Ковер» в аэропорту Казани пилоты были вынуждены уйти на запасной аэродром в Самаре.

По данным Telegram-канала Shot, самолет 40 минут находился в зоне ожидания посадки. Тем не менее приземление прошло благополучно, самолет приземлился в 07:43 по местному времени (06:43 мск).

Аэропорт Казани временно не принимал и не отправлял рейсы утром 20 января из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения также ввели в Ижевске и Нижнекамске.