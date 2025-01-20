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08:01, 20 января 2025Путешествия

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Представитель Росавиации Кореняко: Аэропорт Нижнекамска приостановил работу
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — отметил представитель ведомства.

Ранее в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. Очевидцы сообщили о взрывах над Казанью. Жители слышали три-четыре мощных хлопка. Аэропорты Казани временно закрыли для прилетов и вылетов, позже появилась информация о новых взрывах.

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