В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения

Представитель Росавиации Кореняко: Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Нижнекамска. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKЕ)», — отметил представитель ведомства.

Ранее в Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. Очевидцы сообщили о взрывах над Казанью. Жители слышали три-четыре мощных хлопка. Аэропорты Казани временно закрыли для прилетов и вылетов, позже появилась информация о новых взрывах.

