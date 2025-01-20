Взявший интервью у Зеленского американский блогер раскритиковал его за слова о Путине

Блогер из США Фридман раскритиковал Зеленского за грубые слова в адрес Путина

Американский блогер Лекс Фридман, который взял интервью у президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковал его за грубые слова в адрес российского лидера Владимира Путина. Его комментарий прозвучал в ролике, опубликованном на YouTube.

«Я дал президенту (Зеленскому — прим. «Ленты.ру») все шансы продемонстрировать готовность к переговорам, зная, что и [избранный президент США Дональд] Трамп, и Путин будут слушать этот разговор. Я не думаю, что он воспользовался этим, потому что он предпочел говорить очень грубые слова в адрес Владимира Путина», — заявил блогер.

Фридман выразил мнение, что слова Зеленского могут навредить мирным переговорам по Украине. «Я считаю, что необходимо относиться к другому лидеру с той серьезностью, с который вы ожидаете, что он будет относиться к вам», — подытожил он.

Интервью Зеленского американскому блогеру вышло в начале января. В ходе интервью украинский президент несколько раз позволил себе перейти на обсценную лексику. Так, он матом отреагировал на вопрос о Путине и роли Чечни в современной России.