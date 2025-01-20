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12:52, 20 января 2025Наука и техника

Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

Приложения Office для Windows 11 переименовали в Microsoft 365 Copilot
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft переименовала пакет приложений Office для пользователей Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что компания провела ребрендинг, изменив название пакета офисных программ, в который входят Word, Excel и другие приложения. Раньше он назывался Microsoft 365 Office, после обновления Windows 11 — Microsoft 365 Copilot. Также специалисты корпорации изменили иконку комплекта программ.

В Microsoft отметили, что затеяли ребендинг, чтобы показать приверженность к новым технологиям и виртуальному помощнику Copilot, который работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Изменения вступили в силу для всех пользователей Windows 11.

Журналисты издания оценили редизайн, заметив, что после обновления на рабочем столе компьютера с Windows появилось новое приложение Microsoft 365 Copilot. При его открытии появляется вкладка «Главное», содержащая последние документы. Для запуска Word, Excel, Power Point и других программ нужно нажать на соответствующую кнопку в меню. Также здесь расположили кнопку Copilot для быстрого запуска нейросетевого ассистента.

В середине января корпорация Microsoft заявила, что в октябре прекратит поддерживать программы Office для Windows 10. Это связано с завершением бесплатной поддержки устаревшей операционной системы (ОС).

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