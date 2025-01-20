Microsoft переименовала программы Office для Windows 11

Корпорация Microsoft переименовала пакет приложений Office для пользователей Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.
Журналисты медиа заметили, что компания провела ребрендинг, изменив название пакета офисных программ, в который входят Word, Excel и другие приложения. Раньше он назывался Microsoft 365 Office, после обновления Windows 11 — Microsoft 365 Copilot. Также специалисты корпорации изменили иконку комплекта программ.
В Microsoft отметили, что затеяли ребендинг, чтобы показать приверженность к новым технологиям и виртуальному помощнику Copilot, который работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Изменения вступили в силу для всех пользователей Windows 11.
Журналисты издания оценили редизайн, заметив, что после обновления на рабочем столе компьютера с Windows появилось новое приложение Microsoft 365 Copilot. При его открытии появляется вкладка «Главное», содержащая последние документы. Для запуска Word, Excel, Power Point и других программ нужно нажать на соответствующую кнопку в меню. Также здесь расположили кнопку Copilot для быстрого запуска нейросетевого ассистента.
В середине января корпорация Microsoft заявила, что в октябре прекратит поддерживать программы Office для Windows 10. Это связано с завершением бесплатной поддержки устаревшей операционной системы (ОС).