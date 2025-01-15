Пользователей Windows 10 оставят без офисных приложений

Корпорация Microsoft заявила, что в октябре прекратит поддерживать программы Office для Windows 10. Об этом сообщается в блоге компании.
«Приложения Microsoft 365 не будут поддерживаться после 14 октября 2025 года на устройствах с Windows 10», — объявили в фирме. Представители IT-гиганта отметили, что для продолжения использования офисных программ и сервисов пользователям нужно обновить компьютер до Windows 11. Также в октябре завершится бесплатная поддержка Windows 10.
Журналисты издания The Verge пояснили, что приложения Office — текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel, программа по созданию презентаций Power Point — будут запускаться на компьютерах с Windows 10 и после окончания срока поддержки. Однако компания не будет выпускать для них обновлений, и со временем пользоваться приложениями будет небезопасно.
«Microsoft действительно хочет, чтобы люди прекратили использовать Windows 10 в этом году, и называет 2025-й "годом обновления ПК с Windows 11"», — заявили авторы медиа. По их мнению, многие пользователи были бы не против обновиться до новой операционной системы (ОС), но их ограничивают строгие системные требования.
Ранее корпорация Microsoft пригрозила перестать раздавать Windows 11 бесплатно. По мнению журналистов издания Neowin, в компании обманывают пользователей, создавая ложную необходимость обновиться до новой версии ОС как можно быстрее.