Microsoft уличил в обмане пользователей из-за Windows

Neowin: Microsoft пригрозила, что перестанет раздавать Windows 11 бесплатно

Корпорация Microsoft пригрозила перестать раздавать Windows 11 бесплатно. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа заметили, что Microsoft обновила рекламные материалы, в которых предложила пользователям Windows 10 перейти на Windows 11 бесплатно. В компании отметили, что предложение будет актуальным в течение ограниченного периода времени — до октября 2025 года. Специалисты издания считают, что заявления компании — обман.

Авторы напомнили, что Microsoft разрешала пользователям и Windows 7, и Windows 8 обновляться до новой версии ОС без доплаты. В каждом случае фирма отмечала, что владельцы компьютеров смогут обновиться в течение ограниченного периода времени. Однако этот период постоянно продлевали, и Microsoft уличали во лжи.

«Microsoft использует свои старые трюки, чтобы создать ощущение срочности», — отметили журналисты. По их словам, компания хочет, чтобы пользователи думали, что им выпал счастливый шанс получить Windows 11 бесплатно, и немедленно обновлялись. Однако апгрейд до Windows 11 может потребовать дополнительных вложений в виде покупки более мощного компьютера.

При этом журналисты допустили, что Microsoft может и перестать раздавать Windows 11 бесплатно после октября 2025 года, когда завершится поддержка Windows 10.

Ранее американская корпорация Microsoft упростила процесс обновления операционной системы (ОС) Windows 10 до 11. Решение компании связано со скорым прекращением поддержки Windows 10.