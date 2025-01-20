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00:27, 20 января 2025Мир

Освобожденные израильские заложницы прибыли в больницу

ЦАХАЛ: Три заложницы прибыли в больницу в Израиле, где воссоединятся с семьями
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Abdul Rahman Salama

Три заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединятся со своими семьями и получат медпомощь. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Три освобожденных заложницы вместе со своими мамами только что приземлились на территории больницы, где они воссоединятся с остальными членами своих семей и получат медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Они прибыли в медицинский центр «Шиба» района Тель-а-Шомер города Рамат-Ган в центральной части Израиля.

Ранее сообщалось, что палестинское радикальное движение ХАМАС передало Красному Кресту трех заложников. Все три — молодые женщины.

Прекращение огня в секторе Газа вступило в силу в 12:15 по московскому времени. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что Тель-Авив согласился на это после получения списка заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

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