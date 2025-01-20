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15:59, 20 января 2025Экономика

Россия собралась взять Белоруссию в партнеры в строительстве самолетов

Посол РБ в России Рогожник заявил о планах по совместному развитию авиастроения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Белоруссия и Россия обсуждают подписание межгосударственной программы в области авиастроения в период до 2035 года. Об этом рассказал посол республики в Москве Александр Рогожник, передает «БелТА».

По его словам, нынешнее сотрудничество в производстве белорусско-российского 19-местного самолета местных воздушных линий «Освей» может быть расширено. В диалоге с российской стороны участвуют Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Рогожник также рассказал, что в стадии заключения находятся договоры российских компаний с ОАО «Минский завод гражданской авиации №407» и ОАО «558-й авиационный ремонтный завод». В частности, обсуждается, какие детали могут производить белорусские предприятия, чтобы они дополняли российскую промышленность.

Впервые о проекте российско-белорусского самолета стало известно в прошлом году. Поводом для сотрудничества с российской стороны стало закрытие проекта локализации L-410 (чешский самолет 1960-х годов), производство которого не удалось организовать из-за отсутствия авионики.

В соответствии с соглашением, которое в апреле 2024 года подписали главы правительств двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко, заниматься «Освеем» будут «558-й авиаремонтный завод» и российский АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА), ранее отказавшийся от L-410. Российский вице-премьер Денис Мантуров предположил, что опытный образец самолета можно будет увидеть в конце 2026 или начале 2027 года. Из деталей новой машины пока известно только название.

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