Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время полета

Aviaincident: пилотов летевшего в Красноярск самолета пытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании «КрасАвиа» пытались ослепить лазером во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла с летевшим из Новокузнецка в Красноярск пассажирским лайнером 19 января. Экипаж доложил об освещении борта лазером при заходе на посадку.

Несмотря на случившееся, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту назначения. Никто не пострадал.

Ранее следовавший в Москву самолет российской авиакомпании «Уральские авиалинии» резко сменил курс и сел в другом месте. Экипаж доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром.