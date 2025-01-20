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20:16, 20 января 2025Россия

Пострадавших при обстреле Херсонской области госпитализировали в Крым

Пострадавших при обстреле Херсонской области направили в Симферополь
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мирные жители, пострадавшие при обстреле Херсонской области, будут проходить лечение в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Известно, что двух человек госпитализировали в Симферопольскую больницу скорой помощи № 6. На данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

20 января украинские войска атаковали село Бехтеры, используя реактивную систему залпового огня HIMARS. Сообщалось о 21 пострадавшем. ВСУ нанесли удар двумя ракетами с суббоеприпасом DPICM. Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал эту атаку доказательством варварства киевского режима.

Затем пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко сообщил, что число пострадавших выросло до 25.

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