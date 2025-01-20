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13:07, 20 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 20 по 22 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Angelo Burgener / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 20 по 22 января в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «При сходе лавины бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — добавили в МЧС. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее турист нашел боевую гранату во время прогулки в горах Краснодарского края. Необычный предмет мужчина обнаружил в районе Гойтхского перевала. Им оказалась советская ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

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