Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 20 по 22 января

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с 20 по 22 января в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «При сходе лавины бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — добавили в МЧС. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

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