Россиянам рассказали о способах снизить риск заболеть гриппом

Вирусолог Альтштейн рекомендовал пожилым людям носить маски в сезон гриппа

Чтобы снизить риск заболеть гриппом, необходимо чаще мыть руки, напомнил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. О способах профилактики заболевания в новом эпидемическом сезоне он рассказал россиянам в беседе с RT.

Существенно снизить вероятность заболевания гриппом, по словам врача, поможет соблюдение правил гигиены: регулярное мытье рук и протирание поверхностей. Также он предложил по возможности стараться поменьше находиться в толпе в эпидсезон. Пожилым россиянам, людям с хроническими заболеваниями и проблемами с иммунитетом Альтштейн рекомендовал носить медицинские маски.

Вирусолог подчеркнул: нет оснований считать, что в России появился новый смертельный вариант гриппа. «Я думаю, что этот сезон развивается как обычный сезон гриппа. Грипп появился — H1N1, в основном это то, что называлось когда-то "свиной грипп", он уже хорошо у нас испытан, он дал такую довольно вялую, я бы сказал, пандемию 2009 года, и он почти каждый год выступает как сезонный вирус гриппа», — объяснил Альтштейн. Заболеваемость при этом штамме гриппа невысокая, и сезон идет как обычно, добавил он.

Ранее врач Ольга Уланкина оценила вероятность эпидемии нового штамма COVID-19 в России. Она заверила, что нет поводов говорить о новой эпидемии.