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02:34, 20 января 2025Мир

Трамп объявил о возвращении TikTok в США

Трамп заявил о возвращении TikTok в США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сервис TikTok возвращается в США, но им придется отдать 50% активов США, заявил избранный американский лидер Дональд Трамп на митинге в Вашингтоне. Его слова передает ТАСС.

По его словам, таким образом у TikTok появится партнер в лице США и множество желающих инвестировать. Трамп пояснил, что Вашингтон не будет вкладывать средства в совместное предприятие. «Все, что мы сделаем это дадим им разрешение, без которого у них ничего не будет».

TikTok перестал работать в США 19 января. Трамп пообещал издать в качестве одного из первых указ об отсрочке запрета сервиса в стране.

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