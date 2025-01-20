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18:25, 20 января 2025Мир

В России отреагировали на слова советника Трампа о готовности Зеленского к переговорам

Депутат Чепа усомнился в легитимности Зеленского как переговорщика
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вряд ли может быть легитимным переговорщиком по вопросу установления мира с Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» отреагировал на слова советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о готовности Зеленского к переговорам с Москвой.

Ранее Уолтц заявил, что президент Украины готов к переговорам с Россией об окончании вооруженного конфликта.

«За последние два-три месяцы мы слышали так много противоречивых заявлений Зеленского, к тому же легитимность самого Зеленского под большим вопросом. Готовность Украины к решению этих задач зависит не от Украины», — отметил Чепа.

До этого телеканал CNN сообщал, что Трамп дал поручение своей команде устроить после инаугурации 20 января телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Уточнялось, что в ходе беседы главной темой станет организация встречи, которая послужит началом для мирного урегулирования конфликта на Украине.

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