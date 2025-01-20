Туристка решила полетать на параплане в Гоа, упала в овраг и не выжила

Туристка упала в овраг во время полета на параплане в Гоа и не выжила

Туристка из индийского штата Махараштра решила полетать на параплане на популярном курорте этой страны Гоа, упала в овраг и не выжила. Подробностями истории поделился портал National World.

Уточняется, что в субботу, 17 января, 27-летняя Шивани Дабл обратилась в компанию, организующую прогулки на параплане на пляже Керим. Через некоторое время после взлета со скалы один из тросов летательного аппарата оборвался, и туристка вместе с инструктором, 26-летним Сумалом Непали, рухнула вниз.

После произошедшего полиция начала расследование и подала жалобу на владельца компании Шекхара Райзада, обвинив его в создании угрозы для жизни.

Ранее в другой популярной стране Азии, Таиланде, мужчина упал в море во время полета на парашюте и не выжил. Трагический инцидент попал на видео.