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20:31, 20 января 2025Путешествия

Туристка решила полетать на параплане в Гоа, упала в овраг и не выжила

Туристка упала в овраг во время полета на параплане в Гоа и не выжила
Алина Черненко
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Claudia Morales / Reuters

Туристка из индийского штата Махараштра решила полетать на параплане на популярном курорте этой страны Гоа, упала в овраг и не выжила. Подробностями истории поделился портал National World.

Уточняется, что в субботу, 17 января, 27-летняя Шивани Дабл обратилась в компанию, организующую прогулки на параплане на пляже Керим. Через некоторое время после взлета со скалы один из тросов летательного аппарата оборвался, и туристка вместе с инструктором, 26-летним Сумалом Непали, рухнула вниз.

После произошедшего полиция начала расследование и подала жалобу на владельца компании Шекхара Райзада, обвинив его в создании угрозы для жизни.

Ранее в другой популярной стране Азии, Таиланде, мужчина упал в море во время полета на парашюте и не выжил. Трагический инцидент попал на видео.

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