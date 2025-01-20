В Госдуме пословицей отреагировали на избиение контрактников перед отправкой на СВО в Туве

Депутат ГД Кара-оол об избиении контрактников в Туве: В семье не без урода

Жестокое избиение сотрудником военной полиции проходивших лечение контрактников перед отправкой на специальную военную операцию (СВО) в Туве — исключительный случай, не являющийся отражением ситуации в 55-й бригаде, где произошел инцидент. Это следует из публикации депутата Госдумы Шолбана Кара-оола в Telegram.

На случившееся парламентарий отреагировал пословицей «в семье не без урода» и добавил, что армия является слепком российского общества.

«На фоне случившегося не позволю очернять бригаду! Позади знамени нашей 55-й бригады — подвиг моих земляков! За проявленное коллективное мужество и отвагу ей присвоено звание гвардейской! Да и сотрудники военной полиции не имеют отношения к линейной части» — написал в блоге депутат.

При этом он подчеркнул, что окажет содействие избитым контрактникам, а также надеется на наказание для пассивного участника избиения. «В уставе прописана ответственность и того, кто являлся в этом эпизоде "безучастным" участником», — сообщил депутат.

Избиение произошло 16 января в Кызыле — сотрудник военной полиции по прозвищу Бешеный нанес удары дубиной двум контрактникам, а также бил их током с помощью электрошокера. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.