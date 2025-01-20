Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 20 января 2025Россия

В Госдуме пословицей отреагировали на избиение контрактников перед отправкой на СВО в Туве

Депутат ГД Кара-оол об избиении контрактников в Туве: В семье не без урода
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жестокое избиение сотрудником военной полиции проходивших лечение контрактников перед отправкой на специальную военную операцию (СВО) в Туве — исключительный случай, не являющийся отражением ситуации в 55-й бригаде, где произошел инцидент. Это следует из публикации депутата Госдумы Шолбана Кара-оола в Telegram.

На случившееся парламентарий отреагировал пословицей «в семье не без урода» и добавил, что армия является слепком российского общества.

«На фоне случившегося не позволю очернять бригаду! Позади знамени нашей 55-й бригады — подвиг моих земляков! За проявленное коллективное мужество и отвагу ей присвоено звание гвардейской! Да и сотрудники военной полиции не имеют отношения к линейной части» — написал в блоге депутат.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

При этом он подчеркнул, что окажет содействие избитым контрактникам, а также надеется на наказание для пассивного участника избиения. «В уставе прописана ответственность и того, кто являлся в этом эпизоде "безучастным" участником», — сообщил депутат.

Избиение произошло 16 января в Кызыле — сотрудник военной полиции по прозвищу Бешеный нанес удары дубиной двум контрактникам, а также бил их током с помощью электрошокера. В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Китае казнили влетевшего в толпу людей водителя. Он убил 35 человек из-за развода с женой

      В России высказались о желании Трампа провести разговор с Путиным после инаугурации

      У российского вуза отозвали лицензию

      В Европе назвали началом третьей мировой войны одно решение Байдена по Украине

      Кристен Стюарт сменила имидж

      Миллиардеры в 2024 году стали богатеть значительно быстрее

      Подозреваемого в расправе над найденной в машине актера Куценко женщиной задержали

      Врач назвала четыре веские причины пить воду по утрам

      Наследие Байдена назвали полным провалом

      Хинштейн возмутился заграничным отпуском курской чиновницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше