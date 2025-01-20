В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона.
По поручению главы республики Владислава Ховалыга правительство взяло под контроль расследование инцидента, произошедшего в воинской части № 55115. На видеозаписях зафиксированы случаи жестокого обращения с военнослужащими.
16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО
Происшествие расследует следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, в отношении них проводится доследственная проверка.
Применившего силу к сослуживцам военного задержали
Избившего сослуживцев военнослужащего задержали и поместили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело
Минобороны России совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства происшествия. Виновных привлекут к ответственности.
Общественник Бородин раскрыл подробности происшествия
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин раскрыл подробности происшествия с избиением военнослужащих в Туве. Он уточнил, что кадры сняты в городе Кызыл. Бойцов избивает и применяет к ним шокер сотрудник военной полиции с позывным Бешенный.
На кадрах один из военных стоит с тростью. Общественник рассказал, что раненые штурмовики возмутились по поводу возвращения на фронт, хотя они еще не выздоровели после ранений. После этого в воинской части к ним применили силу.
Бородин отметил, что один из бойцов получил травму позвоночника, он находится в тяжелом состоянии. После публикации видеозаписи в часть приехали сотрудники ФСБ, началась проверка.
Сотрудники ФСБ России уже прибыли на место и уже работают там. Они отреагировали быстро и оперативно. Надеюсь, что клоун, который махал палкой и электрошокером, понесет ответственность, в том числе уголовную
Ранее отец четырех детей Алексей, принимающий участие в специальной военной операции, заявил об угрозах и избиениях после отказа платить деньги командованию.