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02:48, 20 января 2025Россия

Контрактников избили дубинкой и шокером в воинской части перед отправкой на СВО. Что известно о происшествии?

В Туве расследуют избиение контрактников в воинской части перед отправкой на СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Виталия Бородина

В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона.

По поручению главы республики Владислава Ховалыга правительство взяло под контроль расследование инцидента, произошедшего в воинской части № 55115. На видеозаписях зафиксированы случаи жестокого обращения с военнослужащими.

16 января 2025 года в военной части № 55115 зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО

правительство Тувы

Происшествие расследует следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, в отношении них проводится доследственная проверка.

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Применившего силу к сослуживцам военного задержали

Избившего сослуживцев военнослужащего задержали и поместили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело

пресс-служба ЦВО

Минобороны России совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства происшествия. Виновных привлекут к ответственности.

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Общественник Бородин раскрыл подробности происшествия

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин раскрыл подробности происшествия с избиением военнослужащих в Туве. Он уточнил, что кадры сняты в городе Кызыл. Бойцов избивает и применяет к ним шокер сотрудник военной полиции с позывным Бешенный.

На кадрах один из военных стоит с тростью. Общественник рассказал, что раненые штурмовики возмутились по поводу возвращения на фронт, хотя они еще не выздоровели после ранений. После этого в воинской части к ним применили силу.

Бородин отметил, что один из бойцов получил травму позвоночника, он находится в тяжелом состоянии. После публикации видеозаписи в часть приехали сотрудники ФСБ, началась проверка.

Сотрудники ФСБ России уже прибыли на место и уже работают там. Они отреагировали быстро и оперативно. Надеюсь, что клоун, который махал палкой и электрошокером, понесет ответственность, в том числе уголовную

Виталий Бородинглава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией

Ранее отец четырех детей Алексей, принимающий участие в специальной военной операции, заявил об угрозах и избиениях после отказа платить деньги командованию.

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