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01:38, 20 января 2025Россия

Раскрыты подробности избиения контрактников в воинской части в Туве

Бородин: В часть, где избили контрактников, прибыли сотрудники ФСБ с проверкой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Виталия Бородина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в Telegram-канале раскрыл подробности происшествия с избиением военнослужащих в Туве.

Он уточнил, что кадры сняты в городе Кызыл. Бойцов избивает и применяет к ним шокер сотрудник военной полиции с позывным Бешенный.

На кадрах один из военных стоит с тростью. Бородин рассказал, что раненые штурмовики возмутились по поводу возвращения на фронт, хотя они еще не выздоровели после ранений. После этого в воинской части к ним применили силу.

Общественный деятель отметил, что один из бойцов получил травму позвоночника, он находится в тяжелом состоянии. После публикации видеозаписи в часть приехали сотрудники ФСБ, началась проверка.

«Сотрудники ФСБ России уже прибыли на место и уже работают там . Они отреагировали быстро и оперативно. Надеюсь, что клоун, который махал палкой и электрошокером, понесет ответственность, в том числе уголовную», — подчеркнул Бородин.

Ранее в Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона.

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