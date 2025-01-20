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00:55, 20 января 2025Россия

В российском регионе начали проверку после избиения контрактников в воинской части

В Туве начали проверку после избиения контрактников в воинской части
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

По поручению главы республики Владислава Ховалыга правительство взяло под контроль расследование инцидента, произошедшего в воинской части №55115.

На видеозаписях зафиксированы случаи жестокого обращения с военнослужащими, в том числе избиения и применение электрошокеров.

Происшествие расследует следственно-оперативная группа военно-следственного комитета, а также военная прокуратура. Виновные лица установлены, в отношении них проводится доследственная проверка.

Специальный представитель региона по вопросам СВО Тимур Куулар взял расследование под контроль. Он также прокомментировал заявление одного из военных на видео о том, что 4 батальон 55115 бригады подлежит расформированию. Информация доведена до командования командования 41-й армии и руководства Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ для рассмотрения ситуации и принятия решения.

Также правительство Тувы взяло под контроль видеообращение матери одного из срочников во Владимирской области, в котором говорится в нанесении увечий ее сыну сослуживцем.

Ранее отец четырех детей Алексей, принимающий участие в специальной военной операции, заявил об угрозах и избиениях после отказа платить деньги командованию.

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