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12:51, 20 января 2025Мир

В ХАМАС оценили роль Трампа в сделке по заложникам

Представитель ХАМАС Хади: Сделка по Газе состоялась благодаря давлению Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Сделка по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа состоялась благодаря давлению избранного президента США Дональда Трампа на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 5-tv.ru заявил представитель радикальной палестинской группировки ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади.

По словам Хади, договоренностей между группировкой и Израилем не было бы без участия американского политика.

Ранее член политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал заявил, что движение не намерено единолично управлять сектором Газа, а сформирует для этого команду технократов. «Мы предлагаем сформировать технократическую команду, включающую все палестинские группы, для управления Газой в различных секторах», — рассказал он.

19 января советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что если ХАМАС откажется от соглашения по прекращению огня в Газе, то движение потеряет контроль над регионом. Также Уолц напомнил, что Трамп публично поддержал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

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