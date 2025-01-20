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17:14, 20 января 2025Наука и техника

В России оценили способность противостоять «Орешнику»

Эксперт Кошкин: Ни у одной страны в мире нет средств для защиты от «Орешника»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: РИА Новости

Ни у одной страны в мире нет средств противоракетной обороны (ПРО), которые могли бы защитить объекты от удара российской баллистической ракеты «Орешник». Способность противостоять ракете оценил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «Известиями».

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что у Киева нет средств защиты от «Орешника». По его словам, в мире есть несколько систем ПРО, которые могут перехватить эту ракету.

«Нет ни у кого в мире таких средств, чтобы противостоять "Орешнику". Никто и не собирается давать их Украине, потому что их нет. И признать это никто не хотел бы», — сказал эксперт.

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Баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» впервые применили в рамках специальной военной операции в ноябре. Ракета с дальностью 5,5 тысячи километров развивает скорость до 11 чисел Маха.

В декабре президент России Владимир Путин сообщил, что «Орешник» невозможно сбить. По его словам, даже системы ПРО на территории Польши не смогут ее перехватить.

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