Депутат Белик: Блинкен не завершил украинский конфликт в 2022 из интересов США

Государственный секретарь США администрации президента Джо Байдена Энтони Блинкен не стал завершать украинский конфликт в конце 2022 года из-за интересов Вашингтона, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Снискавший репутацию серого кардинала Белого дома Энтони Блинкен всегда отличался ярой русофобией, он постоянно бросался голословными обвинениями в адрес Москвы, в чем он только не обвинял Россию — от вмешательства в американские выборы и до совершения диверсий в инфраструктуре НАТО, кроме того, он постоянно требовал новых антироссийских санкций», — сказал депутат.

По мнению парламентария, именно глава американского Госдепартамента влиял на решения президента США во внешнеполитических вопросах.

«Не секрет, что именно Блинкен направлял Байдена в том, что касалось внешней политики. США просто нужен был конфликт на Украине, а Блинкен трудился над реализацией этого. Он старался не только изолировать и всячески ослабить Россию, но и негативно повлиять на нейтрально и дружественно настроенные по отношению к нам страны. США посредством украинского конфликта решают свои проблемы, в авангарде использования других стран, в частности, Украины, в интересах Штатов как раз и стоял Блинкен», — сказал он.

Он давно сопровождал Байдена на политическом поприще и умело направлял его на многие поступки. И в случае с Украиной американский Госдеп пытался сделать все, чтобы конфликт, призванный ослабить Россию, вогнать в зависимость Европу и вообще смешать карты в мировом геополитическом пространстве, продолжался Дмитрий Белик депутат Госдумы

Как сообщила газета The New York Times, конфликт на территории Украины мог закончиться в 2022 году. В материале говорится, что в конце 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил Киеву извлечь выгоду из ситуации на поле боя и пойти на мирные переговоры с Москвой. Но госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении боевых действий.