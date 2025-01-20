В США раскрыли последствия желания Трампа решить конфликты за считаные дни

Экс-глава ЦРУ Панетта: Желание Трампа быстро решить конфликты навредит США

Желание избранного американского президента Дональда Трампа решить международные конфликты «за считаные дни» может навредить США. Об этом в статье для газеты New York Times пишет бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ Леон Панетта.

По его словам, стремления политика могут быть подорваны реальностью современных вызовов. «Если он попробует [решить конфликты в первые дни президентства] и потерпит неудачу, Соединенные Штаты будут выглядеть слабыми», — раскрыл последствия Панетта.

Ранее бывший главный стратег Белого дома и старший советник избранного президента США Дональда Трампа Стив Бэннон заявил, что конфликт на Украине может стать для избранного президента США Дональда Трампа аналогией войны во Вьетнаме 1955-1975 годов, если он не сможет вовремя прекратить помощь Киеву.

Он отметил, что избранный американский лидер рискует сильнее втянуть США в украинский конфликт, если промедлит с отказом от поддержки Киева. Экс-советник Трампа пояснил, что с подобной проблемой столкнулся бывший президент США Ричард Никсон, который сначала стремился вывести страну из войны во Вьетнаме, однако не смог этого сделать.