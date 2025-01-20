В Сумской области была взорвана критическая инфраструктура

Командование ВСУ «Север»: Под Сумами поврежден объект критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поврежден взрывами в Сумской области. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Север» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Они сообщили, что поврежденный объект инфраструктуры находится в поселке Угроеды. Какой именно объект пострадал, не сообщается.

Ранее назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры после 319 взрывов. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

17 января Минобороны России отчиталось о массированных ударах по украинским объектам. Ведомство сообщает, что атакованы объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса.