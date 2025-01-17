Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Минобороны России заявило о восьми групповых ударах по украинским объектам

Российские войска за неделю нанесли восемь групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Удары наносились по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, которые обеспечивали работу украинского военно-промышленного комплекса. Помимо того, поражение было нанесено складам, базам с горючим и военным аэродромам.

«Поражались цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине, который стал ответом на запуск вглубь российской территории западных дальнобойных ракет, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую идет газ по трубопроводу «Турецкий поток».