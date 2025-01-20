Жители Голубого пожаловались на хождение по нечистотам

Жители поселка Голубое под Москвой пожаловались на многомесячный фекальный потоп

Жители подмосковного Голубого, входящего в городской округ Солнечногорск, пожаловались, что с сентября 2024 года поселок тонет в нечистотах, по которым они вынуждены ходить. Внимание на ситуацию в столичном регионе обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

От фекального потопа сильно пострадали Трехсвятская улица и Тверецкий проезд. На записи, сделанной местной жительницей 19 января, можно наблюдать, что экскременты растеклись по улице, а из канализационных люков видны тряпки, пакеты и другие отходы. По информации канала, в начале января в солнечногорской администрации журналистов заверили, что почистили насосы и канализация работает в штатном режиме, однако через полторы недели ситуация повторилась.

«Начиная с сентября 2024 года нечистоты текут по нашим улицам. С 28 декабря ежедневно на тротуары и дороги нашего поселка льются тонны нечистот. Особенно заливает дорогу возле школы, дети идут по нечистотам в школу. Все сливается в озеро Новоголубовское, оно находится буквально в двух шагах от разлива канализации», — посетовала местная жительница.

Ранее стало известно, что жительница Якутска столкнулась с фекальным фонтаном в Новый год.