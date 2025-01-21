Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:21, 21 января 2025Мир

Американист объяснил решение Трампа приостановить программы помощи США другим странам

Блохин: Приостановка помощи США другим странам будет иметь отрезвляющий эффект
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа приостановить программы помощи Вашингтона другим странам будет иметь отрезвляющий эффект, в том числе на Украину, убежден ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Соответствующий указ вступившего в должность 47-го главы США специалист объяснил в беседе с «Лентой.ру»

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Отмечалось, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

«Я думаю, что этот указ будет иметь эффект не только для Украины, потому что они много кому в мире помогают с "построением мирового либерального порядка", который Трамп неоднократно критиковал. США — финансовый донор для многих стран, поэтому этот указ стоит воспринимать не только как попытку надавить на Украину, но и как действия в рамках подхода Трампа "Америка превыше всего"», — объяснил Блохин.

Он также подчеркнул, что подобное решение Трампа связано с его намерением мотивировать Украину сесть за стол переговоров.

Это будет стимул заставить Украину сесть за стол переговоров. Это решение будет иметь некий отрезвляющий эффект и, конечно, это встраивается в предвыборную программу Трампа. Время покажет, получится ли у него урегулировать на Украине или нет, но сейчас предпринимается попытка отчасти через силу заставить Украину сесть за стол переговоров

Константин Блохинведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

В свою очередь, в Госдуме отметили умение Трампа «нагибать слабое». Так, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нового в политике новой американской администрации нет. «Трамп жесткий лидер, он умеет нагибать слабое», — заявил Картаполов, подчеркнув, что под действие указа президента США подпадает и оказание помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «На восстановление отношений могут уйти десятилетия». Как в России отреагировали на первые заявления Трампа после инаугурации?

      Стали известны подробности домогавшегося шестерых детей россиянина

      Россиянина задержали за расправу над товарищем с помощью осколка зеркала

      Названы сроки введения платного проезда по Мытищинской хорде

      Россиянам посоветовали хорошее вино до тысячи рублей

      Американист объяснил решение Трампа приостановить программы помощи США другим странам

      Молдавия предложила Приднестровью европейский газ по рыночным ценам

      Стали известны новые подробности боев в Курской области

      Глава Минздрава назвал число передумавших делать аборт в 2024 году россиянок

      ХАМАС вернуло контроль над сектором Газа после отступления Израиля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше