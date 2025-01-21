Американист объяснил решение Трампа приостановить программы помощи США другим странам

Блохин: Приостановка помощи США другим странам будет иметь отрезвляющий эффект

Решение президента США Дональда Трампа приостановить программы помощи Вашингтона другим странам будет иметь отрезвляющий эффект, в том числе на Украину, убежден ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Соответствующий указ вступившего в должность 47-го главы США специалист объяснил в беседе с «Лентой.ру»

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке всех программ помощи другим государствам на 90 дней. Отмечалось, что будет осуществлена проверка с целью определить, соответствует ли предоставление помощи политическим целям новой администрации.

«Я думаю, что этот указ будет иметь эффект не только для Украины, потому что они много кому в мире помогают с "построением мирового либерального порядка", который Трамп неоднократно критиковал. США — финансовый донор для многих стран, поэтому этот указ стоит воспринимать не только как попытку надавить на Украину, но и как действия в рамках подхода Трампа "Америка превыше всего"», — объяснил Блохин.

Он также подчеркнул, что подобное решение Трампа связано с его намерением мотивировать Украину сесть за стол переговоров.

Это будет стимул заставить Украину сесть за стол переговоров. Это решение будет иметь некий отрезвляющий эффект и, конечно, это встраивается в предвыборную программу Трампа. Время покажет, получится ли у него урегулировать на Украине или нет, но сейчас предпринимается попытка отчасти через силу заставить Украину сесть за стол переговоров Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

В свою очередь, в Госдуме отметили умение Трампа «нагибать слабое». Так, глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что нового в политике новой американской администрации нет. «Трамп жесткий лидер, он умеет нагибать слабое», — заявил Картаполов, подчеркнув, что под действие указа президента США подпадает и оказание помощи Украине.