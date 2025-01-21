В Госдуме признали умение Трампа «нагибать слабое» из-за одного его решения

Глава комитета ГД Картаполов оценил указ Трампа о приостановке военной помощи

В Госдуме прокомментировали решение президента США Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи иностранным государствам. Свое мнение о решении главы Белого дома высказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов «Маяку», видеозапись опубликована в Telegram-канале радиостанции.

После вступления в должность Трамп приостановил оказание Америкой любой помощи иностранным государствам на 90 дней.

По мнению Картаполова, ничего принципиально нового в политике новой американской администрации нет. «Трамп жесткий лидер, он умеет нагибать слабое», — заявил глава оборонного комитета. Он отметил, что под действие указа президента США подпадает и оказание помощи Украине.

Ранее в Совфеде высказались о неготовности Киева к переговорам на фоне вступления в должность Дональда Трампа. Последняя массированная атака беспилотников по российской территории — «все, что нужно знать о готовности главы киевской хунты к мирным переговорам», написал сенатор Андрей Клишас.