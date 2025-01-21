Каждый четвертый ноутбук в 2024 году оказался с ИИ

Counterpoint: Рынок ПК вырос на 2,6%, каждый четвертый компьютер — с ИИ

Каждый четвертый поставляемый на рынок в 2024 году ноутбук работал с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research.

Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) в четвертом квартале 2024-го вырос на 3,7 процента. По словам аналитиков, рост произошел из-за новогодних распродаж и субсидий на покупку гаджетов, выдаваемых в Китае. Также наблюдался устойчивый поток новых устройств, приобретаемых на фоне приближающегося окончания поддержки Windows 10.

За весь 2024-й производители поставили на рынок 253 миллиона компьютеров, что на 2,6 процента больше, чем в 2023 году. Исследователи отметили, что в прошлом году каждый четвертый проданный ноутбук поддерживал работу с ИИ. По прогнозу специалистов, в 2025-м подобные девайсы займут 60 процентов рынка.

Лидером отрасли снова оказалась Lenovo, которая поставила на рынок 61,8 миллионов компьютеров. Ниже расположились HP, Dell, Apple и Asus. Аналитики Counterpoint Research полагают, что 2025-й окажется хорошим годом для производителей ПК, что связано с прогнозируемыми продажами на фоне окончания поддержки Windows 10.

Ранее аналитики компании Gartner заявили, что ИИ не спровоцировал рост продаж ПК в 2024 году, как считалось ранее. За прошлый год мировой рынок компьютеров вырос всего на 1,3 процента.