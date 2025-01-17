Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:35, 17 января 2025Наука и техника

Рынок ПК не стал расти из-за ИИ

Gartner: ИИ не спровоцировал рост продаж ПК в 2024 году, как считалось ранее
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Аналитики компании Gartner оценили влияние искусственного интеллекта (ИИ) на рынок персональных компьютеров (ПК). Отчет доступен на сайте организации.

Специалисты подсчитали, что за 2024 год мировой рынок компьютеров вырос всего на 1,3 процента. При этом аналитики все равно положительно оценили данный тренд, отметив, что 2023-й стал самым слабым годом по продажам ПК за последние десять лет.

Изначально считалось, что после выхода компьютеров с поддержкой ИИ продажи резко вырастут, но этого не случилось. Специалисты Gartner заявили, что новые технологии не вызвали всплеска интереса у аудитории. Отчасти это связано с тем, что устройства с ИИ-функциями стоят слишком дорого.

Лидером глобального рынка компьютеров за прошедший год назвали Lenovo — китайский производитель отгрузил 62,5 миллиона устройства и получил долю 25,5 процента. На второй позиции с 53 миллионами компьютеров оказалась HP, которая завоевала долю 21,6 процента. Третьим крупнейшим производителем стал Dell, отгрузивший 39,4 миллиона компьютеров и занявший долю 16 процентов. Всего за год на рынок поступило 245,3 миллиона ПК.

В начале января о том, что глобальные поставки компьютеров незначительно выросли за 2024 год, заявляли аналитики IDC. Они назвали лидерами рынка Lenovo, HP, Dell, Apple и Asus.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      Россиянин набросился на знакомого с ножом из-за брошенной в лицо тряпки

      Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

      Один цветной металл показал неожиданные темпы роста

      Москвичам запретят купаться в некоторых купелях на Крещение

      Стоимость потребкредитов для россиян назвали рекордно высокой

      В США заявили о формирующемся лунном рынке

      Летевший из-за рубежа в Москву пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      В лесных пожарах сгорели места съемок гоночной франшизы «Форсаж»

      США втайне спонсировали производство дронов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше