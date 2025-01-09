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12:57, 9 января 2025Наука и техника

Поставки ПК в 2024 году выросли

IDC: мировые поставки компьютеров выросли в 2024-м на 1 %
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Глобальные поставки компьютеров незначительно выросли за 2024 год. Об этом сообщается в отчете International Data Corporation (IDC).

По данным аналитиков, за 2024 год поставки ПК увеличились на 1 процент по сравнению с 2023 годом. Всего за 12 месяцев на рынок было отгружено 262,7 миллиона устройств. «Хотя рынок переживает медленный возврат к росту, в четвертом квартале были некоторые основания для оптимизма», — отметил специалист IDC Джитеш Убрани.

Лидером рынка в четвертом квартале оказалась китайская Lenovo, которая получила долю 24,5 процента. Ниже расположились HP, Dell, Apple и Asus. Lenovo за год поставила на 4,8 процента устройств больше, чем в 2023-м. Самый внушительный рост — 17,3 процента — показала Apple, самое сильное падение — 1,7 процента — HP.

Аналитики IDC назвали главными причинами роста выделение государственных субсидий на покупку компьютеров в Китае. Также восстановление рынка стало возможным благодаря распродажам в США и Европе и переходу многих предприятий на новые устройства из-за окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.

Вице-президент IDC Райан Рейт заметил, что переход пользователей на компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) неизбежен. Хотя потребители еще не видят пользы от таких девайсов, которая стоила бы переплаты.

В конце декабря стало известно, что для компьютерных геймеров в 2024 году выпустили рекордное количество игр. В Steam появилось 18 825 новых проектов, по итогам 2023-го их было 14 311 штук.

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