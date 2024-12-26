В 2024 году для ПК вышло рекордное количество игр

В Steam выпустили рекордное количество игр за 2024 год — 18 825 штук

Для компьютерных геймеров в 2024 году выпустили рекордное количество игр. Об этом сообщается в отчете сервиса SteamDB.

Согласно статистике, в 2024 году в Steam — самой популярной игровой цифровой площадке — вышло 18 825 новых игр. Это рекорд — по итогам 2023-го в Steam было опубликовано 14 311 штук. Количество выпущенных игр неизменно растет с 2020 года.

По данным SteamDB, в 2018 году на платформе выпустили 8,9 тысячи игр, а в 2019-м их количество упало до 8 тысяч тайтлов. Однако по итогам 2020-го число новых игр достигло 9,7 тысячи штук, и с тех пор этот показатель каждый год увеличивался.

Также в материале раскрываются самые высокооцененные игры. На первом месте расположилась Balatro, которая получила средний рейтинг 96,73 процента. В топ-3 также попали MiSide и Webfisihng. Кроме того, в первой десятке нашли The WereCleaner, Sheepy: A Short Adventure, Satisfactory, Black Myth: Wukong, TCG Card Shop Simulator, Fields of Mistria и Paper Lily — Chapter 1.

Ранее журналисты издания PC Gamer выяснили из отчета Steam, что пользователи персональных компьютеров в 2024-м чаще всего запускали игры, вышедшие год назад или позже. Лишь 15 процентов времени, которое геймеры потратили на площадке, было посвящено новым играм.